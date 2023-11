Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Forellen aus Fischteich gestohlen

Kirchhundem (ots)

Aus einem Fischteich in einem Wald oberhalb des Sportplatzes in Heinsberg haben unbekannte Täter über mehrere Wochen hinweg zahlreiche Fische entwendet. Der Besitzer erstattete gestern (22. November) Anzeige und gab an, dass Unbekannte in einem Zeitraum vom 01. bis 17. November mehr als 200 Forellen und Lachsforellen aus dem Teich gestohlen haben. Zudem beschädigten die Unbekannten ein Zaunelement, um sich Zugang zu dem Grundstück zu verschaffen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell