Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruchdiebstahl in Neuwied-Oberbieber

Neuwied (ots)

In der Zeit von Sonntag, 22.10.2023 bis Montag, 30.10.2023 kam es in Neuwied-Oberbieber in der Friedrich-Rech-Straße nahe eines Edeka-Marktes zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter betraten das Haus in Abwesenheit der Bewohner durch ein angegangenes Fenster und entwendeten diverse Wertgegenstände. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell