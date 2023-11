POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Rheinbreitbach (ots) - In der Nacht zum Freitag wurde die Linzer Polizeiinspektion über einen verdächtigen Pkw informiert, der in Schlangenlinien auf der B 42 von Bad Honnef aus in Fahrtrichtung Linz geführt würde. Eine sofortige Überprüfung der Polizei führte zum Antreffen des Pkw in der Ortslage Rheinbreitbach. Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht bei dem 47-jährigen Fahrer aus Regensburg, dass ...

