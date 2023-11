POL-PDNR: Baum auf geparkten Pkw gestürzt

Weyerbusch (ots) - Am Donnerstag, 02.11.2023, ereignete sich zwischen 06.00 Uhr und 08.15 Uhr in Weyerbusch, Alter Kirchweg, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wendete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in einer Hofeinfahrt. Hierbei stieß er gegen eine Eisenkette, die an zwei Absperrposten befestigt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der an Absperrposten ...

mehr