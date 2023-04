Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Nachlöscharbeiten nach ausgedehntem Kellerbrand

Bonn (ots)

Bonn-Tannenbusch - Am späten Vormittag des Ostermontags wurde die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst über eine Rauchentwicklung im Gebäudekomplex Masurenweg informiert. Daraufhin wurde die Berufsfeuerwache 1 zusammen mit dem Führungsdienst alarmiert. In dem Objekt hatte es in der Nacht auf Sonntag einen ausgedehnten Kellerbrand mit mehreren Verletzten gegeben.

Erste Erkundungsmaßnahmen vor Ort ergaben, dass es eine leichte aber stetige Rauchentwicklung aus zwei Kellerschächten gab Menschenleben waren nicht in Gefahr. Während die Kräfte der Feuerwache 1 sich Zugang zum Keller verschafften erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe auf "Brand 3" um weitere Kräftereserven zu schaffen. Die unterstützenden Kräfte der Feuerwache Beuel und der Löscheinheit Buschdorf erkundeten die angrenzenden Treppenräume zügig und stellten fest, dass diese Rauchfrei sind. Der Atemschutztrupp der Wache 1 fand im Keller rasch die Brandstelle und löschte diese mit Wasser und Schaum ab. Zeitgleich wurde der betroffene Bereich mit einem Motorlüfter belüftet. Es handelte sich vermutlich um ein verstecktes Glutnest. Dieses konnte trotz mehrerer intensiver Brandnachschauen am Sonntag nicht gefunden werden konnte.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Insgesamt waren 27 Einsatzkräfte von Berufs-, Freiwilliger Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

