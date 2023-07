POL-MG: Betrug beim Online-Kauf: 41-jähriger Mann vorläufig festgenommen

Mönchengladbach (ots) - An zwei Tatorten in der Gladbacher Innenstadt haben unbekannte in der Nacht zu Mittwoch, 19. Juli, Einbrüche in Geschäfte verübt und Bargeld entwendet. An der Stephanstraße gelangten die Täter zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, durch ein Oberlicht in die Geschäftsräume. Sie nahmen Waren und Bargeld daraus mit. Auch an der Lüpertzender Straße stiegen Unbekannte ...

mehr