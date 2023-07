Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kabel-Diebe plündern Baustelle und stürzen Ampel um

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben an einer Baustelle an der Kreuzung Louise-Gueury-Straße / Hehn in Hardt Baustellen-Ampeln beschädigt und Kabel gestohlen. Ein Mitarbeiter bemerkte die Beschädigungen am Mittwochmorgen, 19. Juli, als er um 6 Uhr zur Arbeit kam.

Der oder die Täter warfen eine Ampel um, sodass viele Teile daran kaputtgingen. Eine weitere Ampel lag auf einem Absperrungsteil. Dieses war dadurch in der Mitte durchgebrochen. Die Kabel, mit denen die Ampeln angeschlossen waren, waren an allen Ampeln abgeschnitten worden und fehlten. Mutmaßlich ging es den Tätern um die Metalle aus den Leitungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese nimmt sie unter der Rufnummer 02161-290 an. (jn)

