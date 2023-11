POL-OE: Vorsicht vor Taschendieben beim Weihnachtsmarktbesuch

Wenden (ots) - Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch (22. November) gegen 05:45 Uhr an dem Einmündungsbereich Schönauer Straße / Hauptstraße ereignet. Dabei befuhr ein 23-Jähriger die Schönauer Straße und wollte nach links, in die Hauptstraße einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 58-Jähriger die Hauptstraße in Richtung Gerlingen. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Der 23-Jährige wurde bei dem ...

mehr