POL-S: Rabiater Schwarzfahrer festgenommen

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (23.11.2023) in zwei Wohnungen am Lauxweg eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen 16.00 Uhr und 19.15 Uhr jeweils die Terrassentüren auf und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnungen. Dort durchwühlten sie Schränke und Kommoden und stahlen diversen Goldschmuck und mehrere Uhren im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter ...

