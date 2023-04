Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Wohnhaus - Täter flüchtet

Neustrelitz (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden ist ein bisher unbekannter Täter in Neustrelitz in ein Einfamilienhaus in der Adolf-Friedrich-Straße seeseitig (nahe Wasserturm) eingebrochen. Der Einbrecher wurde von Bewohnern überrascht und verschwand mutmaßlich auch mit Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Täter wird als mittelgroß beschrieben, mehr war durch die Situation nicht erfassbar.

Beamte des Hauptreviers Neustrelitz waren vor Ort, Ermittler haben Spuren gesichert und Befragungen in der Nachbarschaft durchgeführt.

In diesem Zusammenhang fragen die zuständigen Ermittler der Kriminalkommissariatsaußenstelle nun zusätzlich die Bürger nach möglichen weiteren Hinweisen. Wer hat zwischen etwa 3:15 Uhr und 3:45 Uhr heute im Bereich der Adolf-Friedrich-Straße, im Bereich des Sees oder aber auch in den umliegenden Straßen einen verdächtigen Mann flüchten gesehen? Womöglich ist der Täter zumindest für kurze Zeit zu Fuß unterwegs gewesen oder auch mit einem Auto aus der Gegend geflohen.

Eventuell haben Personen, die aufgrund ihres Berufs zu dieser frühen Zeit unterwegs gewesen sind - etwa Taxifahrer oder Zusteller - etwas beobachten können.

Sämtliche sachdienliche Hinweise können Bürger an das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981 / 258224, an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle richten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell