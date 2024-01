Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden vom 07.01.2024

Wiesbaden (ots)

Busfahrer angegriffen+++Brennende Mülltonnen+++Einbrüche+++Motorradfahrer bei Unfall verletzt

1. Busfahrer geschlagen und mit Pfefferspray angegriffen, Wiesbaden, Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße, Freitag, 05.01.2024, 23:14 Uhr

(cp)Zwei 13-Jährige haben Freitagnacht einen Busfahrer in Wiesbaden geschlagen und ihn mit Pfefferspray besprüht. Zuvor hatte er sie angesprochen, weil sie im Bus umherspuckten.

Die beiden 13 Jahre alten Wiesbadener waren mit der Linie 39 unterwegs und fielen dabei mehreren Fahrgästen auf, da sie mehrfach in den Bus spuckten. Bevor sie gegen 23:15 Uhr in der Erich-Ollenhauer-Straße an der Haltestelle "Im Wiesengrund" ausstiegen, spuckte einer der beiden nochmal auf den Fahrzeugboden. Dies bemerkte nun auch der 33-jährige Fahrer, der den beiden folgte und sie an der Haltestelle außerhalb des Busses auf ihr Verhalten ansprach. Als er sie darum bat, ihren Speichel im Bus aufzuwischen, gerieten die Jugendlichen mit dem Mann in Streit. Plötzlich schlugen sie auf den Fahrer ein und einer der beiden besprühte den Fahrer auch noch mit Pfefferspray. Als Fahrgäste dem Mann zu Hilfe eilten, ergriffen die Täter die Flucht. Sie konnten im Rahmen der Fahndung zwar nicht mehr angetroffen, jedoch recht schnell identifiziert werden. Einer der Täter hatte vor der Flucht eine Umhängetasche verloren, in der sich neben seinem Ausweis auch der seines Mittäters befand.

2. Mülltonnen in Brand gesetzt,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Manteuffelstraße / Eltviller Straße, Freitag, 05.01.2024, 20:47 Uhr und 21:35 Uhr

(cp)Freitagabend setzten bislang unbekannte Täter im Rheingauviertel zwei Mülltonnen in Brand. Zunächst brannte gegen 20:45 Uhr eine Großraummülltonne in der Manteuffelstraße, eine weitere dann gegen 21:35 Uhr in der Eltviller Straße. Die Brände wurden durch die Feuerwehr schnell gelöscht, jedoch wurden beide Tonnen zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt in dieser Sache Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Südost, Hans-Bredow-Straße / Nordost, Riederbergstraße, Freitag, 05.01.2024, 16:00 Uhr bis 20:20 Uhr

(cp)Freitagnachmittag trieben in Wiesbaden erneut Einbrecher in zwei Mehrfamilienhäusern ihr Unwesen.

Zwischen 16:00 Uhr und 19:45 Uhr nutzten die Unbekannten die Abwesenheit der Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung in der Hans-Bredow-Straße aus. Auf der Gebäuderückseite brachen sie gewaltsam eine Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Hier durchsuchten sie mehrere Zimmer, entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten. Zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr versuchten unbekannte in der Riederbergstraße zunächst auf gleiche Weise in eine Erdgeschosswohnung einzudringen, scheiterten jedoch an der Terrassentür. Eines der Fenster hielt nach mehreren Versuchen schließlich nicht mehr stand und die Unbekannten stiegen hierdurch in die Wohnung ein. Sämtliche Räume wurden in der Folge von den Tätern durchwühlt, entwendet wurde aber anscheinend nichts. Auch hier entkamen die Täter unbemerkt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise, unter der Rufnummer 0611 / 3450 entgegen.

4. Angetrunken Motorradfahrer übersehen, Wiesbaden, L3037 (Lahnstraße), zwischen L3038(Krauskopfstraße) und Wilfried-Ries-Straße, Freitag, 05.01.2024, 18:28 Uhr

(cp)Ein angetrunkener Autofahrer hat Freitagabend auf einer Landstraße bei Wiesbaden ein vorrausfahrendes Motorrad übersehen und ist auf dieses aufgefahren. Der Motorradfahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Ein 88 Jahre alter Mann aus Wiesbaden hat am Freitag einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war am Nachmittag im Rheingau und befand sich auf dem Heimweg. Gegen 18:30 Uhr fuhr er mit seinem weißen Audi A3 auf der Lahnstraße aus Richtung Georgenborn kommend in Richtung Wiesbaden. Zwischen dem Chausseehaus und dem Eishaus fuhr er dabei einem vor ihm fahrenden Motorrad auf. Dessen 29 Jahre alter Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls in die Luft geschleudert und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo glücklicherweise nur leichte Verletzungen festgestellt wurden. Warum der Senior auf den Motorradfahrer auffuhr, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Einer der Gründe könnte jedoch sein Alkoholkonsum sein. Ein Vortest ergab rund 0,5 Promille, weswegen dem Autofahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Lahnstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt. Weitere Zeuginnen und Zeugen, insbesondere solche, denen der weiße Audi A3 zuvor auf dem Weg zwischen Eltville und der Unfallstelle aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter 0611 345-2340 beim 3. Polizeirevier zu melden.

5. Sachbeschädigung an Kurhauskolonnaden, Wiesbaden, Kurhausplatz, Samstag, 06.01.2024, 13:30 Uhr,

(js) Am Samstagmittag beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Scheibe der Kurhauskolonnaden. Gegen halb zwei wurde eine Zeugin auf einen schreienden und schimpfenden Mann aufmerksam, welcher sich auf der Rückseite der Kolonnaden in Richtung Sonnenberger Straße befand. Der Mann habe dann mit einer mitgeführten Tasche gegen eine Scheibe geschlagen, welche hierdurch beschädigt wurde. Er wurde als etwa 45 jahre, ca. 1,70 m - 1,80 m groß, mit einer Halbglatze mit rot-braunem Haaransatz beschrieben. Der Täter trug eine graue Winterjacke. Die mitgeführte Tragetasche war schwarz mit roten Streifen. Wer in diesem Zusammenhang weitere Angaben machen kann, setzt sich bitte mit dem 1. Polizeirevier unter der 0611/345-2140 in Verbindung.

6. Maßnahmen sicheres Wiesbaden, Wiesbaden Stadtgebiet, Samstag, 06.01.2024, 19:00 Uhr bis 07.01.2024, 01:30 Uhr

(cho) Samstagabend führten Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden gemeinsam mit der Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen des Konzepts "Sicheres Wiesbaden" durch. Besonderes Augenmerk wurde wieder auf den Innenstadtbereich gelegt. Dort wurden zum Beispiel die Reisinger Anlage und das Parkdeck am Lili aufgesucht. Eine weitere Kontrolle fand im Bereich des Rheinufers unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke statt. Außerdem wurden die Wiesbadener Polizeireviere bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Insgesamt wurden zehn Personen kontrolliert. Erfreulicherweise konnten während der Maßnahmen keine Straftaten festgestellt werden.

