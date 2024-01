Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Straßenraub+++Wohnungseinbrüche+++Betrunken vom Unfallort geflüchtet

1. Seniorin in Kostheim ausgeraubt,

Wiesbaden, Kostheim, Mittlerer Sampelweg, Freitag, 12.01.2024, 17:50 Uhr

(cp)Am Freitagabend wurde eine Seniorin in Wiesbaden von zwei Unbekannten vom Fahrrad gerissen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die 86 Jahre alte Frau aus Kostheim hatte am Abend in der Hochheimer Straße Einkäufe erledigt und fuhr von dort mit dem Fahrrad nach Hause. Gegen 17:50 Uhr war sie in der Straße "Mittlerer Sampelweg" unterwegs, wo ihr in Höhe des dortigen Friedhofs plötzlich ein junger Mann entgegentrat und den Weg versperrte. Die Seniorin musste abbremsen und wurde von dem Unbekannten sogleich von ihrem Fahrrad gezerrt, woraufhin sie auf den Boden stürzte. In diesem Moment kam ein weiterer junger Mann hinzu und beide forderten die Dame lautstark zur Herausgabe ihres Portemonnaies auf. Da die 86-Jährige dem nicht sofort nachkam, entriss einer der beiden Täter der am Boden liegenden Frau die Handtasche. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung Steinern Straße und verschwanden schließlich in der Dunkelheit. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten sie nicht mehr angetroffen werden. Beide Täter sollen 17 bis 20 Jahre alt, circa 180 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der beiden sei mit einer schwarzen Sturmhaube, der andere mit einer schwarzen Mütze und einem schwarzen Schal maskiert gewesen und beide hätten akzentfrei Deutsch gesprochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 3450 entgegen.

2. Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Mozartstraße und Kapellenstraße, Freitag, 12.01.2024, 16.00 - 22.35 Uhr und 12.30 - 20.50 Uhr

(akl) In den Nachmittags- und Abendstunden des Freitags wurde in zwei Wohnungen im Wiesbadener Nordosten eingebrochen. Zwischen 12.30 Uhr und 20.50 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster einer Erdgeschoßwohnung in der Kapellenstraße auf und gelangten so ins Innere. Dort wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und hochwertiger Schmuck entwendet. In der Mozartstraße schlugen Unbekannte zwischen 16.00 Uhr und 22.35 Uhr mit einem Stein die Terrassentür einer Souterrainwohnung ein, durchwühlen diese und entwendeten ebenfalls Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 3450 entgegen.

3. Einbruch in Schnellimbiss,

Wiesbaden, Heinrich-Zille-Straße, Samstag, 13.01.2024, 05.00 Uhr

(akl) Ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger konnte am frühen Samstagmorgen gegen 05.00 Uhr durch eine Polizeistreife in der Heinrich-Zille-Straße bei dem Versuch festgenommen werden, in einen Schnellimbiss einzubrechen. Hierzu hatte er bereits die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen. Nach einer Blutentnahme wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

4. Maßnahmen Sicheres Wiesbaden,

Wiesbaden Stadtgebiet, Samstag, 13.01.2024, 19:00 Uhr bis Sonntag, 14.01.2024, 01:45 Uhr (cho) Samstagabend führten Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden gemeinsam mit der Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen des Konzepts "Sicheres Wiesbaden" durch. Besonderes Augenmerk wurde wieder auf den Innenstadtbereich gelegt. Dort wurden unter anderem die Waffenverbotszone, der Kochbrunnenplatz, Luisenplatz, der Warme Damm und die Reisinger Anlage kontrolliert. Außerdem wurden die Wiesbadener Polizeireviere bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Insgesamt wurden 28 Personen kontrolliert. In einem Fall wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

5. Betrunkene verunfallen mit PKW und flüchten, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, Sonntag, 14.01.2024, 03:20 Uhr

(cho) Sonntagnacht kam es im Kreuzungsbereich Gustav-Stresemann-Ring / Mainzer-Straße zu einer Unfallflucht, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge kamen ein 23-jähriger Wiesbadener und sein 23-jähriger Beifahrer mit ihrem VW Golf gegen 03.20 Uhr im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab, fuhren in ein Gebüsch und schlugen anschließend in einer Mauer ein. Beide flüchteten zu Fuß vom Unfallort, konnten aber im Nahbereich festgenommen werden. Der Grund der Flucht war offensichtlich die erhebliche Alkoholisierung der beiden Personen. Da beide abstritten, gefahren zu sein, wurden beide zum Zwecke einer Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Das stark beschädigte Fahrzeug, an dem ein Schaden von mindestens 5000EUR entstand, wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

