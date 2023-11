Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Trotz Wiedereinreisesperren eingereist

Frankfurt (Oder) (ots)

Am Dienstag nahm die Bundespolizei zwei Männer an der Frankfurter Stadtbrücke vorläufig fest, die trotz Wiedereinreisesperre nach Deutschland eingereist waren.

Gegen 8:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 28-jährigen Insassen eines Transporters an der Frankfurter Stadtbrücke.

Die durchgeführte fahndungsmäßige Überprüfung des moldauischen Staatsangehörigen ergab drei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaften Berlin, Cottbus und des Landesamtes für Einwanderung Berlin jeweils wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz. Außerdem bestand gegen den Mann ein zehnmonatiges Einreise- und Aufenthaltsverbot.

Die Bundespolizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt der Mann erneut eine Einreiseverweigerung und wurde nach Polen zurückgewiesen.

Am Nachmittag, gegen 16 Uhr, trafen Einsatzkräfte den 28-Jährigen erneut als Fußgänger an der Frankfurter Stadtbrücke an. Nach Einleitung eines weiteren Strafverfahrens wiesen die Beamtinnen und Beamten den Mann erneut nach Polen zurück.

Am Abend, gegen 23 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte einen Mann in einem grenzüberschreitenden Linienbus aus Polen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 35-jährigen usbekischen Staatsangehörigen eine Ausweisungs- und Abschiebeverfügung sowie eine bis Juli 2024 geltende Wiedereinreisesperre besteht.

Die Bundespolizei leitete auch hier ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen die bestehende Wiedereinreisesperre ein.

Einsatzkräfte wiesen den Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Polen zurück.

