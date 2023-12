POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Nachdem ein 53-Jähriger am Mittag des 05.12.2023 in der Orangerie Straße in einem Mehrfamilienhaus einen Rollstuhl stehlen wollte, wurde die Polizei Ludwigshafen alarmiert. Der 53-Jährige flüchtete in einen Discounter in der Mannheimer Straße. Auf der Flucht beschädigte er die Eingangstür des Mehrfamilienhauses und ein Auto. In dem Discounter konnte der Mann von den alarmierten Polizeikräften kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellte sich ...

