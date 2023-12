Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auf Diebestour erwischt

Ludwigshafen (ots)

Nachdem ein 53-Jähriger am Mittag des 05.12.2023 in der Orangerie Straße in einem Mehrfamilienhaus einen Rollstuhl stehlen wollte, wurde die Polizei Ludwigshafen alarmiert. Der 53-Jährige flüchtete in einen Discounter in der Mannheimer Straße. Auf der Flucht beschädigte er die Eingangstür des Mehrfamilienhauses und ein Auto. In dem Discounter konnte der Mann von den alarmierten Polizeikräften kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann im Discounter Waren gestohlen und bereits ein Hausverbot für den Markt hatte. Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass aus einem Auto in der Prälat-Caire-Straße Werkzeug entwendet wurde. Ein Mann und eine Frau wurden hierbei gefilmt. Bei dem Mann handelt es sich um den 53-Jährigen und bei der Frau um eine 51-Jährige, die Rahmen der Fahndung von Polizeikräften kontrolliert wurde. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten.

