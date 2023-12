POL-PPRP: Scheibe von Transporter eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) - Ein Sachschaden von etwa 650 Euro entstand bei einem Einbruch in ein Auto in der Krongasse. Unbekannte schlugen zwischen Montag (04.12.2023, 18 Uhr) und Dienstag (05.12.2023, 9 Uhr) die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten hieraus eine Motorsense. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

