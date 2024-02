Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Dachtel: lauter Knall in der Dachteler Bergstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend (31.01.2024) gegen 19.45 Uhr vernahmen Personen, die sich im Bereich der Bushaltestelle "Dachtel Backhaus" in der Dachteler Bergstraße in Dachtel aufhielten, einen lauten Knall. Die alarmierte Polizei stellte hierauf fest, dass ein Holzpfosten sowie ein Aschenbecher in der Bushaltestelle zerstört worden waren. Bislang ist nicht bekannt, was genau die Beschädigungen hervorgerufen hat. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell