Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fahndung nach Tatverdächtigem mit Fotos - Trickdiebstahl

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 04. Mai des laufenden Jahres sprach ein unbekannter Mann eine 83-Jährige in einem Lebensmittelgeschäft An der Seikenkapelle an und fragte nach einer Geldspende. Da die Frau nur einen 100-Euro Schein dabei hatte, gab der Mann vor den Schein wechseln zu wollen. Im weiteren Verlauf flüchtete er mit dem Geld, anstatt es zu wechseln.

Der Mann wurde bei der Tat durch Videokameras erfasst. Entsprechende Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/116065

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell