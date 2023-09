POL-RE: Dorsten: 89-Jährigen beim Ausparken angefahren

Recklinghausen (ots) - Während des Heimspiels der ersten Mannschaft des TSV Feldhausen gegen den SSC/FCA Rotthausen 3 am Mittwochabend kam es zu einem Streit und in Folge dessen auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung einzelner Spieler. Es folgten weitere Rudelbildungen der Mannschaften und auch der Zuschauer, was die Polizei gegen 21 Uhr auf den Plan rief. ...

