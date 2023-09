Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auseinandersetzung während eines Fußballspiels

Recklinghausen (ots)

Während des Heimspiels der ersten Mannschaft des TSV Feldhausen gegen den SSC/FCA Rotthausen 3 am Mittwochabend kam es zu einem Streit und in Folge dessen auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung einzelner Spieler. Es folgten weitere Rudelbildungen der Mannschaften und auch der Zuschauer, was die Polizei gegen 21 Uhr auf den Plan rief. Mehrere Streifenwagen fuhren zur Marienstraße. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage bereits wieder beruhigt. Nach Rücksprache mit den Beteiligten wurde eine Anzeige geschrieben. Insgesamt wurden ein 63-jähriger Bottroper und ein 22-jähriger Gladbecker bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Vier weitere Männer, im Alter von 18 bis 34 aus Bottrop und Gelsenkirchen, konnten zunächst als Tatverdächtige ermittelt werden. Ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort. Die Kripo wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

