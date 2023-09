Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei sucht zwei Verdächtige per Öffentlichkeitsfahndung

Recklinghausen (ots)

In einer Bank an der Kirchhellener Straße kam es am 30.04.2023 zu einer räuberischen Erpressung durch zwei maskierte Tatverdächtige. Unter Vorhalt eines Messers und einer Schusswaffe wurde am späten Abend Bargeld von einem damals 38-jährigen Bottroper, nach einer Geldabhebung an einem Automaten erbeutet. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr. Die Örtlichkeit liegt ca. 100m nordwestlich der Horster Straße.

Weitere Informationen und Lichtbilder der Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/116062

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

