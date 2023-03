Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230305-1-pdnms Verhinderung eines Rockkonzertes, Neumünster

Neumünster/Am Ende der Woche gab es erste Hinweise auf ein mögliches Rockkonzert in Neumünster. Am heutigen Tag verdichteten sich die Hinweise, dass die Veranstaltung in einer Gartenkolonie in Neumünster stattfinden sollte. Die Musikgruppen, die dort eingeladen waren, sind Bands, die dem Rechtsrock zuzuordnen sind. Die Polizei Neumünster war vor Ort. Da von einigen der angereisten Personen eine nicht unerhebliche Gefahr ausging, sie sind zum Teil polizeilich bekannt, wurde versucht, die Veranstaltung zu unterbinden. Von den 350 bis 400 Personen vor Ort entfernten sich nach der ersten Aufforderung der Polizei knapp die Hälfte. Einige verschanzten sich daraufhin im Vereinsheim der Gartenkolonie. Es kam im Weiteren zu einem starken Bewurf der Einsatzkräfte mit Gestühl, Bierdosen und einem Feuerlöscher. Für die Räumung des Vereinsheimes wurden daraufhin weitere Polizeikräfte, darunter auch Kräfte der Bundespolizei, aus Hamburg sowie zahlreiche Hundeführer nachgefordert. Schließlich wurde das Vereinsheim friedlich von den letzten 10 Personen verlassen. Da es im Laufe des Abends zu diversen Straftaten kam, wurden die entsprechenden Anzeigen, darunter auch wegen schweren Landfriedensbruch sowie Widerstand gefertigt. Die Durchführung der Musikveranstaltung konnte unterbunden werden, so dass kein Konzert stattfand. An dem Gebäude des Vereinsheims entstand erheblich Sachschaden. Um 01.45 Uhr war das Gelände der Kleingartenkolonie geräumt und der polizeiliche Einsatz beendet.

