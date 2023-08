Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Saugautomat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nach von Dienstag zu Mittwoch an einem Saugautomaten an einer Tankstelle in der Trippstadter Straße zu schaffen gemacht. Die Täter brachen den Automaten durch hohe Gewalteinwirkung auf und entwendeten die Münzkassette. Die Diebe konnten circa 50 Euro Münzgeld erbeuten. Zeugen, die beobachtet haben, wer sich an dem Saugautomaten zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |gus

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell