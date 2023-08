Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tiere bei Hitze nicht im Auto lassen!

Kaiserslautern (ots)

Genau richtig verhalten hat sich ein Zeuge am Mittwoch in Kaiserslautern: Der Mann hatte gegen 16 Uhr in der Hellmut-Hartert-Straße ein Auto entdeckt, in dem zwei Hunde saßen - und das bei Außentemperaturen um die 28 Grad. Weil vom Fahrzeugnutzer weit und breit nichts zu sehen war, verständigte der Zeuge die Polizei.

Durch die Beamten konnte die Fahrzeughalterin ermittelt und telefonisch erreicht werden. Die Frau befand sich zu einem Besuch im Westpfalzklinikum und begab sich auf direktem Weg zur ihrem Fahrzeug.

In diesem Zusammenhang ein eindringlicher Appell: Lassen Sie niemals Kinder oder Tiere im Auto zurück! Auch nicht, wenn Sie "nur kurz" etwas erledigen wollen. Gerade im Sommer wird der Innenraum eines Fahrzeugs regelrecht zum "Backofen" - auch wenn die Fenster leicht geöffnet sind. |gus

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell