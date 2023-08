Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlicher Dieb überführt

Kaiserslautern (ots)

Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag des Diebstahls überführt worden. Der Mann steht im dringenden Verdacht, einen Roller in der Carl-Sonnenschein-Straße entwendet zu haben. Zuvor hatte ein Zeuge gemeldet, dass sich ein Unbekannter an mehreren Fahrzeugen zu schaffen mache. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen aufgreifen. In seinem Rucksack wurden neben Aufbruchswerkzeug auch Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Auch den Roller stellten die Beamten sicher. Der Mann muss sich nun aufgrund des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. |gus

