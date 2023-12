Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6

Sinsheim: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen - PM 3

Sinsheim (ots)

Heute Vormittag um 07.08 Uhr kam es zu einem Unfall auf der A 6, Heilbronn in Richtung Mannheim, auf Höhe der Raststätte Kraichgau. Bei dem Unfall auf dem linken und mittleren Fahrstreifen in Richtung Mannheim, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, wurden zwei Personen leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an allen Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich. Der linke Fahrstreifen war bis 10.10 Uhr zum Zwecke der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung gesperrt. Die Verkehrsbeeinträchtigungen, die während der Unfallaufnahme entstanden, sind mittlerweile aufgehoben.

Das Autobahnpolizeirevier Walldorf hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

