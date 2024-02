Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall durch verlorenes Rad - Zeugen gesucht

Gummersbach (ots)

Am Dienstagmorgen (20. Februar) hat ein weißer Pritschenwagen auf der Rospestraße ein Rad von der Ladefläche verloren, durch das ein dahinter befindlicher Seat Schäden am Unterboden davontrug. Die Polizei sucht nach dem Pritschenwagen, der die Fahrt fortsetzte.

Gegen 08.55 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem silbernen Seat auf der Rospestraße in Richtung Gummersbach-Zentrum unterwegs. Vor ihr fuhr ein weißer Pritschenwagen, auf dessen Ladefläche ein Rad lag. Als in Höhe des städtischen Bauhofs das Rad plötzlich auf die Fahrbahn fiel, konnte die 18-Jährige nicht mehr ausweichen und überfuhr das Rad. Sie setzte ihre Fahrt zunächst fort, musste aber später feststellen, dass ihr Auto am Unterboden beschädigt war und Betriebsstoffe austraten. Die Polizei konnte im Rahmen der Unfallaufnahme das Rad nicht mehr an der Unfallstelle auffinden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

