POL-GM: 14-Jähriger am Busbahnhof attackiert

Hückeswagen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 5 in Hückeswagen-Altenholte hat sich am Montagabend (19. Februar) eine Autofahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Die 56-Jährige aus Wipperfürth war gegen 19.10 Uhr in Richtung Kobeshofen unterwegs, als sie in Höhe Altenholte nach links von der Fahrbahn abkam. Ihr Fiat prallte dort zunächst mit großer Wucht gegen einen Baum und schleuderte zurück ...

