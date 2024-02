POL-GM: Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Engelskirchen (ots) - In eine Gaststätte in der "Märkische Straße" Ecke Bahnhofsplatz sind Unbekannte eingebrochen. Zwischen 22 Uhr am Donnerstag (15. Februar) und 9 Uhr am Freitag hebelten die Einbrecher die Eingangstür zur Gaststätte auf. Sie entkamen mit Kleingeld aus der Trinkgeldkasse, Zigaretten sowie einem Schlüssel. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. ...

