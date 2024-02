POL-GM: Trinkgeldkasse bei Einbruch in Gaststätte erbeutet

Nümbrecht (ots) - Einbrecher sind in einen Bauhof auf der Straße "Homburger Papiermühle" in Nümbrecht-Hillenbach eingebrochen. Zwischen 13 Uhr am Freitag (16. Februar) und 14.10 Uhr am Samstag hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten so in das Objekt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

