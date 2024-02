Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kupferrohr gestohlen

Bergneustadt (ots)

Diebe haben zwischen 15 Uhr am Donnerstag (15. Februar) und 8.45 Uhr am Freitag ein Kupferrohr entwendet. Das Rohr entwendeten die Unbekannten von einem Haus auf der Othestraße. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell