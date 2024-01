Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240125-2: Autofahrerin kommt an Hauswand zum Stehen

Bergheim (ots)

Rettungskräfte behandeln Leichtverletzte vor Ort

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (25. Januar) in Bergheim ist eine Autofahrerin (68) leicht verletzt worden. Sie soll nach dem Zusammenstoß mit einer weiteren Autofahrerin (38) über einen Gehweg in den Vorgarten eines Hauses gefahren sein.

Nach ersten Erkenntnissen habe die 68-Jährige gegen 10:30 Uhr beabsichtigt, in eine Parklücke an der Schützenstraße zu fahren. Zeitgleich soll die Fahrerin eines Toyotas gegen das Heck ihres Smarts gefahren sein. Daraufhin habe sie die Kontrolle über ihren Wagen verloren und sei über den Gehweg und einen Grünstreifen in den Vorgarten eines Hauses gefahren. An der Hauswand sei ihr Auto zum Stehen gekommen. Dabei zog sich die Smartfahrerin leicht Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Frau.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Beschädigungen an den Fahrzeugen, dem Gehweg sowie der Hauswand und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Bergung des Smarts durch ein Abschleppunternehmen sperrten sie die Schützenstraße kurzzeitig ab. Die weiteren Ermittlungen übernehmen die Beamten des Verkehrskommissariats. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell