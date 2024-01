Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240125-1: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Landstraße gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (25. Januar) in Frechen sind eine Autofahrerin (56) und ein Autofahrer (62) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen sei die 56-Jährige mit ihrem Nissan gegen 5.30 Uhr auf der Holzstraße (L 496) in Richtung Köln gefahren. Der 62-jährige Mercedesfahrer soll auf der Bonnstraße (L 183) von Hürth in Richtung Pulheim unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung von Bonnstraße und Holzstraße kollidierten die Autos aus bislang ungeklärter Ursache und kamen stark beschädigt zum Stehen. Die Polizisten sperrten die L 496 währen der Unfallaufnahme bis 7.25 Uhr ab. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. Fachfirmen schleppten beide Fahrzeuge ab. Beamte des Verkehrskommissariats übernehmen die weiteren Ermittlungen. (rs)

