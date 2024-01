POL-PDWIL: Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Steineberg (ots) - Am 13. / 14.01.2024 zwischen 18:00 Uhr und 01:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Zur Ley" in Steineberg und versuchten hier durch Manipulation der Hauseingangstüre in das Anwesen einzudringen. Aufgrund der guten Sicherung des Anwesens ließen die Täter letztlich von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen ...

