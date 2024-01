POL-PDWIL: Diebstahl aus PKW

Gerolstein (ots) - Am 13.01.2024 zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr hielt sich ein 24-jähriger junger Mann aus dem Bereich Mönchengladbach im Bereich des Gerolsteiner Bahnhofs auf. Hier wurde ihm in einem unbeobachteten Moment von einem bisher unbekannten Täter das Portemonnaie aus der Jackentasche entwendet. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr