POL-WAF: Ahlen. Luftgewehr sichergestellt

Warendorf (ots) - Gleich drei Einbrüche ereigneten sich am Freitag, 3.3.2023 in Dolberg. Auf dem Dillweg gingen Täter zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an und stahlen Geld. Eine Bewohnerin hatte zwei verdächtige Personen und einen Pkw beobachtet. Aufgrund von Renovierungsarbeiten an dem Haus hielt sie diese zunächst für Bauarbeiter. Vermutlich ebenfalls um die Mittagszeit brachen ...

