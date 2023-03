Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Einbrüche zur Mittagszeit

Warendorf (ots)

Gleich drei Einbrüche ereigneten sich am Freitag, 3.3.2023 in Dolberg. Auf dem Dillweg gingen Täter zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an und stahlen Geld. Eine Bewohnerin hatte zwei verdächtige Personen und einen Pkw beobachtet. Aufgrund von Renovierungsarbeiten an dem Haus hielt sie diese zunächst für Bauarbeiter. Vermutlich ebenfalls um die Mittagszeit brachen Täter in das benachbarte Einfamilienhaus ein, wo sie Schmuck stahlen. Der dritte Einbruch ereignete sich gegen 12.45 Uhr auf der Uentroper Straße. Der Bewohner befand sich im Garten, als er ein Geräusch hörte. Dann saht er zwei Personen auf seiner Terrasse. Der Dolberger sprach das Duo an, das daraufhin bis zum Friedhof lief. Dort stiegen die Männer vermutlich in einen schwarzen Pkw, möglicherweise handelt es sich um einen Renault oder Peugeot und flüchteten in Richtung Autobahn.

Die Täter sind geschätzt zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Einer ist schlank, hat einen dunklen Bart und trug eine Jeanshose, eine dunkle Winterjacke und braune Schuhe. Der zweite Mann hat eine korpulente Figur und trug einen grau-weißen Kapuzenpullover sowie eine Trainingshose.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

