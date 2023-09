Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Auto-Aufbrüche in der Oststadt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Im Laufe des Montags kam es zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen in der Mannheimer Innenstadt. Um kurz nach 18:30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die hintere Fahrerscheibe eines in M 1 geparkten Mercedes ein. Dann öffnete der Mann die Türe und stahl zusammen mit einem Komplizen einen Rucksack aus dem Innenraum. Zwischen 20 und 22 Uhr kam es mit dem gleichen Vorgehen zu einem Einbruch in einen Mercedes in L 8. Auch hier wurde ein Rucksack aus dem Fahrzeug entwendet. Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 21:30 Uhr und 23:40 Uhr schlug eine unbekannte Täterschaft die hintere, rechte Dreiecksscheibe eines Daimler-Benz in F 1 ein. Entwendet wurden eine braune Umhängetasche und ein goldenes Armband. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt nahm die Ermittlungen hinsichtlich der besonders schweren Fälle des Diebstahls auf.

Die Täter der Tat bei M 1 werden als ungefähr 30 Jahre alt und 175 cm groß beschrieben. Sie waren dunkel gekleidet und dem Erscheinen nach von einem nordafrikanischen Phänotyp. Jener, der die Scheibe einschlug, soll schlank gewesen sein, während sein Komplize von kräftiger Statur war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621-174331-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell