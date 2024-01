Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240124-3: Zeugensuche nach Diebstahl

Elsdorf (ots)

Kriminalbeamte haben Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei unbekannten Männern. Ihnen wird vorgeworfen, am Dienstagabend (23. Januar) Ware aus einem Supermarkt in Elsdorf gestohlen und dabei eine Angestellte geschubst zu haben. Einer der Täter habe eine Halbglatze und sei zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke und einer grauen Jogginghose bekleidet gewesen. Der zweite Gesuchte habe dunkle Haare und einen Vollbart. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Kapuzenjacke mit neongelber Kapuzeninnenseite getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe die Mitarbeiterin des Discounters an der Ohndorfer Straße gegen 19.20 Uhr in einem Video der Überwachungskamera beobachtet, wie die Täter Süßwaren unter ihre Jacken gesteckt haben. Danach seien die Unbekannten zur Kasse gegangen und sollen Getränke bezahlt haben. Die Angestellte habe sich den Beiden in den Weg gestellt. Daraufhin sollen die Täter die Frau geschubst haben und in Richtung Keltenweg geflohen sein. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Hinzugerufene Beamte nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Sie sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. (jus)

