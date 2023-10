Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passant geschlagen und Handy geraubt- Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am späten Mittwochabend (11.10.2023) auf dem Schlossplatz einen 24 Jahre alten Passanten geschlagen und dessen Handy geraubt. Der 24-Jährige ging gegen 23.40 Uhr auf die sechs bis siebenköpfige Gruppe zu und sprach sie an. Die Gruppe umringte daraufhin den 24-Jährigen und einer davon zog ihm das Handy aus der Tasche. Als der 24-Jährige es zurückforderte, schlugen sie auf ihn ein und flüchteten. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den Tätern, trafen sie aber nicht mehr an. Die Gruppe kann nur sehr vage beschrieben werden, zwei von ihnen sollen etwa 180 bis 190 Zentimeter groß sein. In der Gruppe befand sich auch eine Frau, die etwa 150 bis 160 Zentimeter groß war und schwarze Haare hatte. Sie trug eine weiße Jogginghose, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

