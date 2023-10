Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfallflucht Widerstand geleistet - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (11.10.2023) einen 38 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit seinem Fahrrad ein zehnjähriges Mädchen leicht verletzt und sich gegen die Festnahme gewehrt zu haben. Das Mädchen ging gegen 18.00 Uhr am Ostendplatz mit ihrer Mutter und dem Bruder über den Zebrastreifen, als der Tatverdächtige sein Fahrrad vorbeischob und dabei die Zehnjährige mit dem Fahrrad streifte und leicht verletzte. Anschließend ging er weiter, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Auf Höhe des Polizeireviers stahl er einer Passantin eine brennende Zigarette aus der Hand und ging weiter. Die Mutter der Zehnjährigen ging anschließend zum Polizeirevier 5 Ostendstraße und erstattete Anzeige. Alarmierte Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen dann in der Lembergstraße an und nahmen ihn vorläufig fest. Der aggressive und mutmaßlich alkoholisierte Mann wehrte sich dabei gegen die Festnahme und verletzte drei Polizeibeamte und eine Polizeibeamtin. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

