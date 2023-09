POL-OL: +++ Zeugenaufrufe der Polizei +++

Oldenburg (ots) - +++Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus+++ Am Freitagvormittag, den 15.09.23, wird der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Wechloyer Weg gemeldet. Die Tatzeit liegt zwischen dem 08.09.23 und dem 15.09.2023. Bislang unbekannte Täter schieben eine Außenjalousie am Wohnzimmerfenster hoch, zerstören die Scheibe mittels eines schweren Steins und gelangen so in das Objekt. Nach Durchsuchen ...

