POL-OL: ++ Diebstähle aus Pkw ++ Raubdelikt ++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++ Körperverletzungsdelikte durch dreiköpfige Tätergruppe ++

Diebstähle aus Pkw ++ Raubdelikt ++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++ Körperverletzungsdelikte durch dreiköpfige Tätergruppe

Oldenburg (ots)

++ Körperverletzungsdelikte durch dreiköpfige Tätergruppe ++

++ Diebstähle aus Pkw ++

Am Samstag, 15.09.2023 entwendeten unbekannte Täter aus einem nicht verschlossenen Pkw Audi Q5, Farbe: schwarz, eine Sporttasche mit Sportbekleidung und Bargeld. Tatzeit war von 00.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Der Pkw stand auf einem Parkplatz eines Schnellimbisses in der Bremer Straße in Oldenburg. -1205353-

Zu einem weiteren Diebstahl aus einem Pkw kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, 15./16.09.2023, 21.00 Uhr bis 07.30 Uhr. In der Kanalstraße entwendeten unbekannte Personen aus einem nicht gesicherten Pkw Renault Talisman, Farbe: blau einen Laptop. -1204329-

++ Raubdelikt ++ Am Freitagmorgen, 15.09.2023, kam es gegen 04.15 Uhr zu einem Raubdelikt im Bereich Mottenstraße/Waffenplatz in Oldenburg. Ein 49-jähriger Oldenburger wurde geschubst und im Anschluss mit Fäusten geschlagen und getreten. Am Boden liegend griff der Täter nach der Leder-Umhängetasche des Oldenburgers und versuchte dessen Handy zu entwenden. Das Opfer konnte eine Wegnahme des Handys verhindern, der Täter nahm aber die Umhängetasche. In der Tasche befanden sich Zahlungskarten. Nach dem Angriff begab sich das Opfer zur Behandlung in ein Krankenhaus. Vermutlich handelte es sich bei den Tätern um zwei Personen. Einer könnte 30 - 35 Jahre alt gewesen und mitteleuropäischer Herkunft sein. Eine Personenbeschreibung des zweiten Täters ist nicht bekannt. -1204741-

++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++ Am Sonntag, 17.09.2023, wurde der Polizei um 03.00 Uhr ein Pkw-Führer gemeldet, der im Oldenburger Stadtgebiet durch seine Fahrweise fast einen Unfall verursacht haben soll. Der Pkw-Führer konnte im Bereich der Staulinie angehalten werden. Es wurde festgestellt, dass der 52 Jahre Oldenburger unter Alkoholeinfluss stand. Er war nicht in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Im Pkw sitzend, schloss er sich ein und öffnete die Pkw-Tür nicht mehr. Als die Polizeibeamten einen Scheibensprenger holten, fuhr der Oldenburger mit quietschenden Reifen los und entfernte sich. Der Pkw wurde in der Gottorpstraße abgestellt, der Oldenburger entfernte sich zu Fuß. Er konnte im Nahbereich angetroffen werden. Auf der Dienststelle erfolgte eine Blutentnahme, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. -1207062-

++ Körperverletzungsdelikte durch dreiköpfige Tätergruppe ++ Am Sonntag, 17.09.2023, kam es gegen 02.44 Uhr zwischen zwei Personengruppen in der Oldenburger Innenstadt, Baumgartenstraße, zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf schlugen drei männliche Personen auf einen 19 Jahre alten Oldenburger ein und bewarfen ihn mit einem Fahrrad. Als die Täter die Baumgartenstraße verließen, bemerkten die drei Begleiter ein Loch in der Jacke des Opfers. Außerdem stellten sie fest, dass der 19-Jährige im Schulterbereich eine Stichverletzung aufwies. Es erfolgte eine medizinische Behandlung und eine Zuführung in ein Krankenhaus. Von den flüchtigen Tätern lag eine Personenbeschreibung vor. In Tatortnähe wurde ein Messer mit Blutanhaftungen aufgefunden. -1206997-

Im Rahmen der Fahndung wurde ein Sachverhalt bekannt, bei dem ein Mann am Lappan mit Pfefferspray angegriffen worden sein sollte. Die Fluchtrichtung der drei Täter war bekannt. Die Personenbeschreibung der drei flüchtigen Täter war mit der Beschreibung der Täter aus der Baumgartenstraße identisch. Das männliche verletzte Opfer konnte nicht mehr angetroffen werden. Die drei flüchtigen Personen wurden in der Innenstadt festgestellt. Einer der Personen war im Besitz einer Pfefferspraydose. Die Täter wohnen in Oldenburg und sind 16 bis 18 Jahre alt. Es erfolgten erkennungsdienstliche Behandlungen, es wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzungen eingeleitet. -1207079-

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Straftaten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

