POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach schadensträchtigem Verkehrsunfall +++

Oldenburg (ots) - Am 11.09.2023, gegen 06:30 Uhr, wird über Notruf der Feuerwehr und der Polizei ein Brand eines Gartenhauses gemeldet. Auf einem privaten Wohngrundstück gerät ein als Partyraum genutztes Häuschen in Brand und wird sehr stark brandbeschädigt. Beim Eintreffen der Polizei steht das Häuschen in Flammen und die Kameraden der örtlichen, freiwilligen ...

mehr