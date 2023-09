POL-OL: +++Ablage von Altreifen neben BAB A28 im Bereich Bad Zwischenahn, LK Ammerland - Zeugenaufruf+++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

+++Ablage von Altreifen neben BAB A28 im Bereich Bad Zwischenahn, LK Ammerland - Zeugenaufruf+++

Am Donnerstag wurde durch die Autobahnmeisterei Oldenburg in der Ausfahrt Zwischenahner Meer der A28 Richtung Oldenburg eine illegale Entsorgung von Altreifen gemeldet. Vor Ort konnten Beamte der Autobahnpolizei Oldenburg 62 Altreifen überwiegen für Pkw ungefähr mittig der Ausfahrt zwischen Seitenschutzplanken und Wildschutzzaun feststellen. Aufgrund der Ablagesituation können diese Reifen bereits seit dem vergangenen Wochenende dort liegen. Es ist angesichts der Anzahl der Reifen davon auszugehen, dass diese mindestens mit einem Fahrzeug in Größe eines Kleintransporters dorthin befördert wurden. Es besteht demnach durchaus die Möglichkeit, dass Verkehrsteilnehmern an besagter Örtlichkeit in den vergangenen Tagen ein dort stehendes Fahrzeug aufgefallen ist. Hinweise bitte an das Autobahnpolizeikommissariat Oldenburg unter 04402-933-0 oder per Mail an poststelle@pkbab-oldenburg.polizei.niedersachsen.de Ein Ermittlungsverfahren zunächst gegen unbekannt wurde eingeleitet. Die Reifen werden durch die Autobahnmeisterei Oldenburg fachgerecht entsorgt.

