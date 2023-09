Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Ermittlungserfolg nach Einbruchsdiebstählen in Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Wochen haben sich im Oldenburger Stadtgebiet mehrere Einbruchsdiebstähle ereignet, bei denen die Polizei nun einen Ermittlungserfolg vermelden kann. Die Ermittler konnten einen 33-jährigen Mann identifizieren, der am heutigen Morgen festgenommen werden konnte.

Zu einem ersten Einbruch in einen Imbiss am Alten Postweg kam es am 19. Juli, der Tatverdächtige konnte ohne Beute entkommen. Eine weitere Tat konnten die Ermittler dem 33-Jährigen nach einem Einbruch am 02. August in ein Restaurant an der Stedinger Straße nachweisen, entwendet wurde Bargeld.

Auf frischer Tat wurde der Mann dann nach einem Einbruch in ein Restaurant an der Bremer Straße am 04. August angetroffen. (Siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5573796)

Schließlich kam es am 17. und 21. August zu zwei weiteren Einbrüchen, tatbetroffen waren ein Cafe in der Straße An den Voßbergen und ein Imbiss an der Cloppenburger Straße. An beiden Tatorten entwendete der 33-Jährige Bargeld.

In den meisten Fällen zeichneten sich die Taten dadurch aus, dass der Tatverdächtige Scheiben einwarf, um so in das Objekt zu gelangen. Der 33-Jährige stand deshalb bereits seit längerem im Fokus der polizeilichen Ermittlungen, so dass schließlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg durch das Amtsgericht Oldenburg ein Haftbefehl erlassen werden konnte. Diesen setzten die Ermittler heute Morgen um und nahmen den Mann an seiner Wohnanschrift fest. Dieser befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Durch den Ermittlungsdienst wird jetzt geprüft, ob der 33-Jährige für ähnliche Taten, die sich ebenfalls im Stadtgebiet von Oldenburg ereigneten, in Frage kommt. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

