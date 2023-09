POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall +++

Oldenburg (ots) - Der Oldenburger Polizei wurden am Wochenende acht Autoaufbrüche angezeigt, in allen Fällen wurde eine Scheibe eingeschlagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Der erste Autoaufbruch ereignete sich am vergangenem Freitag in der Zeit von 22:30 - 0:00 Uhr. Durch die Täter wurde die Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz am Buschhagenweg abgestellten Autos eingeschlagen ...

