POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Lkw-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Dossenheim (ots)

Am Donnerstag, zwischen 09:30 Uhr und 09:55 Uhr, beschädigte ein Lkw-Fahrer in der Friedrichstraße auf Höhe der Bahnhofstraße während dem Abbiegevorgang einen geparkten Pkw. Beim Abbiegen streift der Lkw-Fahrer die komplette linke Seite eines Opels, so dass diesem ein Schaden von mehreren tausend Euro im fünfstelligen Bereich entsteht. Das Fahrzeug kann zudem nicht mehr gefahren werden. Die Ermittlungen zu dem Lkw-Fahrer wurden durch den Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem noch unbekannten Lkw-Fahrer oder dessen Lkw machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

