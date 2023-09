Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand auf der BAB 6 - PM 2

Sinsheim (ots)

Am späten Donnerstagabend, gegen 21.08 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeugvollbrand auf der BAB 6 Fahrtrichtung Heilbronn, in Höhe Sinsheim gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der BMW einer 50-Jährigen infolge eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrzeuglenkerin gelang es noch sein Fahrzeug auf dem Standstreifen abzustellen und unverletzt zu verlassen. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste der rechte und temporär der mittlere der Fahrstreifen gesperrt werden. Die Fahrbahnen konnte um 01.50 Uhr wieder vollständig für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden. Durch die Sperrungen ergaben sich mittlere Verkehrsbeeinträchtigungen. Ersten Schätzungen zur Folge beläuft sich der Sachschaden an dem völlig ausgebrannten Pkw auf mehrere 10 000,- Euro.

