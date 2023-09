Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer auf der B38 - PM Nr.2

Mannheim-Vogelstang (ots)

Wie bereits berichtet, kam es heute gegen 18.00 Uhr auf der B38 in Höhe Mannheim-Vogelstang zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer fuhr auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Pkw auf und stürzte in Folge der Kollision. Der Fahrer des Motorrads erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte verbrachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Mannheimer Krankenhaus. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Viernheim kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell